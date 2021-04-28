Карасев о том, почему не встает на колено: «Я и так уважаю всех людей – независимо от национальности»

Футбольный арбитр объяснил, почему не вставал на колено перед матчами и Евро-2020.

– Вас много раз спрашивали про BLM. Просто хочу зафиксировать. Вам намекали, что стоит принять участие в акции на Евро и встать на колено?

– Нет, это дело добровольное.

– И глобально. Почему вы не вставали на колено весной перед матчем Лиги чемпионов?

– Потому что я и так уважаю всех людей – независимо от национальности, – сказал Карасев.

Напомним, что акция в поддержку движения Black Lives Matter проводится уже больше года. Футболисты и судьи встают на колено перед началом матчей в знак борьбы с расизмом.

Лучший русский на Евро – Карасев! Когда-то он убегал от злых мужиков в КФК и думал уйти в банк, а теперь в плей-офф на полном стадионе