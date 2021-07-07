Титульным спонсором «Интера» вместо Pirelli станет блокчейн-приложение Socios. Клуб заработает около 20 млн евро за сезон

Стало известно, кто станет новым титульным спонсором «Интера».

С сезона-2021/2022 им будет блокчейн-приложение Socios.com, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официально о сделке должны объявить на следующей наделе.

До этого 26 лет титульным спонсором была итальянская компания Pirelli, специализирующаяся на производстве автомобильных шин.

За сезон «Интер» по контракту с Socios.com заработает около 20 млн евро, включая фиксированную сумму и бонусы, сообщает SempreInter.com со ссылкой на печатное издание римской газеты Corriere dello Sport.

Socios.com сотрудничает с «Ювентусом», «ПСЖ», «Вест Хэмом», а также является титульным спонсором «Валенсии».