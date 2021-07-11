Федор Емельяненко про отношения с братом: «Мне неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть»

Российский тяжеловес рассказал об отношениях с братом Александром.

Бойцы не общаются уже несколько лет, а причины конфликта не разглашаются.

«Мне, конечно, неприятно то, что происходит. В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько.

Я надеюсь, что, возможно, в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения.

Но на сегодняшний день я даже не вижу, как это может случиться», – сказал Емельяненко.

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