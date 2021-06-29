Конфликт Мбаппе и Гризманна, УЕФА не может исключить клубы Суперлиги, Санчо в «МЮ», Дюков за Черчесова и другие новости футбола

1. Мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров. Все-таки Перес все просчитал?

2. У Гризманна и Мбаппе конфликт. Килиан завидует влиятельности Антуана в сборной Франции.

3. «Боруссия» подтвердила договоренность с «МЮ» о трансфере вингера Джейдона Санчо за 85 млн евро.

4. Инсайд от Василия Уткина относительно будущего тренера сборной России: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются».

5. Новый член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов наехал на «Матч ТВ»: «После гола «Спартака» комментатор говорит: «Жаль, надо отыгрываться». Такого быть не должно». Комментатор Константин Генич ответил заместителю генерального директора Первого канала: «Ну что за бред? Кто хоть раз такое говорил?!»

6. «Барселона» хочет распределить выплаты Месси на несколько лет, чтобы влезть под потолок зарплат. Глава Ла Лиги против.

7. Цифра дня. Пост в инстаграме Роналду стоит 1,6 млн долларов. Криштиану впервые лидирует по этому показателю.

8. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг слух о возвращении в сборную России: «Прочел, поулыбался. Мне никто не звонил». И назвал трех лучших рэперов: «Баста, Oxxxymiron, Моргенштерн».

9. Трансферы. «Фенербахче» вроде бы ведет переговоры о трансфере Дзюбы. А «Зенит» якобы хочет подписать Джованни Симеоне и дает 3 млн евро за форварда сборной Польши Шверчка. «Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА, трансфер оценивается в 5-6 млн евро. «Локомотив» близок к договоренности с Рангником о назначении спортивным директором.

Мбаппе уехал в отпуск, уведомив «ПСЖ», что не собирается продлевать контракт. «МЮ» хочет приобрести Кейна, Райса и Пау Торреса, а также близок к приобретению Варана, переход защитника «Реала» оценивается в 50 млн евро. Рамос подпишет с «ПСЖ» контракт до 2023 года, медосмотр – в ближайшие дни. Рибери покинул «Фиорентину».

10. Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге «Уимблдона»: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Дарья ответила: «Выдайте ему бонус за проигранную ставку».

11. Россиянин Сергей Карасев назначен на матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания, правда, лишь резервным судьей, Куйперс из Нидерландов – главный. Немец Брих будет судить игру Украина – Англия.

Цитаты дня:

Рапино о разрешении кормящим грудью спортсменкам брать детей на Олимпиаду: «Если мама/папа/родитель говорит, что необходимость есть – она есть»

Анатолий Бышовец: «Исторически футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было. Скорее был московский»

Никита Мазепин: «Надеюсь, Украина победит на Евро. Мы были братскими народами, у меня много украинских друзей»

Юрий Карандин: «Путина подвели, смешав футбольную и хоккейную темы. Это совершенно разные истории»

Татьяна Тарасова: «Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Футбола нет, а разговоров много»

Реднапп о лимите в РПЛ: «Нужно сократить легионеров до четырех и давать играть молодым»

«Бомжи, «Локомотив», «Спартак», «Рубин», «Динамо». Зарема о топ-5 в РПЛ-2021/22

Александр Усик: «Извини, Англия, Украина разобьет тебя»