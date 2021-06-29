Никита Мазепин: «Надеюсь, Украина победит на Евро. Мы были братскими народами, у меня много украинских друзей»

Пилот «Хааса» рассказал, за кого болеет на после вылета сборной России.

«Я очень надеюсь, что победит. Несмотря на то, что сейчас Украина и Россия – две разные страны, я родился в то время, когда мы были братскими народами, у меня там много друзей. Для болельщиков победа стала бы чем-то особенным, и я действительно на это надеюсь», – заявил Мазепин.

Большинство инженеров Никиты являются британцами, однако гонщик считает, что у украинцев есть шансы в четвертьфинальном матче против сборной Англии:

«Знаете, 99 процентов людей, с которыми я работаю, говорят «it’s coming home» («Футбол возвращается домой», культовая песня группы Lightning Seeds – Sports.ru), но я надеюсь, что этого не случится».

Гонщик Юки Цунода пока не определился, за кого болеть в оставшихся матчах:

«Конечно, я за Японию, но это не Европа, поэтому поддерживаю Португалию – я большой фанат Криштиану Роналду. Однако, к сожалению, Португалия проиграла.

Мои PR-менеджер и физиотерапевт – из , так что я хочу увидеть их печальные лица. Увы, не получается, потому что они продолжают выигрывать. Но мне очень нравится Харри Кейн, я тоже его фанат и надеюсь, что он забьет много голов».

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