«Локомотив» близок к договоренности с Рангником о назначении спортивным директором

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Бывший тренер «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник будет работать в «Локомотиве».

По информации «Спорт-Экспресса», стороны близки к договоренности о контракте.

Немец займет в московском клубе пост спортивного директора, об этом планируют объявить в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 63-летний специалист хочет, чтобы зарплата для него и двух ассистентов составила 5-6 млн евро в год.

В апреле этого года Рангник приезжал в Россию. Он посетил игру «Локомотива» со «Спартаком».

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