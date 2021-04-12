«Локомотив» близок к договоренности с Рангником о назначении спортивным директором

Бывший тренер «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник будет работать в «Локомотиве».
По информации «Спорт-Экспресса», стороны близки к договоренности о контракте.
Немец займет в московском клубе пост спортивного директора, об этом планируют объявить в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что 63-летний специалист хочет, чтобы зарплата для него и двух ассистентов составила 5-6 млн евро в год.
В апреле этого года Рангник приезжал в Россию. Он посетил игру «Локомотива» со «Спартаком».