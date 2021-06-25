«Боруссия» подтвердила договоренность с «МЮ» о трансфере Санчо за 85 млн евро

подтвердила договоренность с о трансфере вингера Джейдона Санчо.

В финансовом отчете о сделке отмечается, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро.

При этом возможные дополнительные бонусы не упомянуты, хотя ранее появилась информация, что дортмундцы также могут получить дополнительно 10 миллионов евро.

Для завершения сделки Санчо осталось успешно пройти медицинский осмотр в «МЮ».

Англичанин получит пятилетний контракт в «Юнайтед». Ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в английском клубе более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.