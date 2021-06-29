«Барса» хочет распределить выплаты Месси на несколько лет, чтобы влезть под потолок зарплат. Глава Ла Лиги против

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас деньги Футбол

Завтра утром должна состояться встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорты и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Как сообщает Diario Sport, стороны обсудят ситуацию с контрактом форварда Лионеля Месси.

Каталонский клуб намерен заключить с аргентинцем соглашение, в соответствии с которым первые два года нападающий будет выступать за клуб, а затем станет его послом.

Для того, чтобы не был превышен потолок зарплат, «Барса» хочет распределить объем выплат в пользу Месси не на два года, а на более длительный срок.

Отмечается, что Тебас выступает категорически против такого шага. Из-за этого вопрос о продлении контракта с Месси остается в подвешенном состоянии.

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