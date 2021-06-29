«Барса» хочет распределить выплаты Месси на несколько лет, чтобы влезть под потолок зарплат. Глава Ла Лиги против

Завтра утром должна состояться встреча президента «Барселоны» и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Как сообщает Diario Sport, стороны обсудят ситуацию с контрактом форварда .

Каталонский клуб намерен заключить с аргентинцем соглашение, в соответствии с которым первые два года нападающий будет выступать за клуб, а затем станет его послом.

Для того, чтобы не был превышен потолок зарплат, «Барса» хочет распределить объем выплат в пользу Месси не на два года, а на более длительный срок.

Отмечается, что Тебас выступает категорически против такого шага. Из-за этого вопрос о продлении контракта с Месси остается в подвешенном состоянии.