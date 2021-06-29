Слуцкий о работе в сборной: «Прочел, поулыбался. Мне никто не звонил»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о его возможном возвращении в сборную России.
– Вы решили всех Игнатьевых собрать в «Рубине»? Почему до сих пор Борис Петрович Игнатьев в техническом комитете РФС?
– (Смеется) Думаю, из технического комитета люди с трудом уходят.
– Ну как вам решения технического комитета, напоминают «Смехопанораму»?
– Я вообще не готов это обсуждать. Технический комитет есть, он принимает какие-то свои решения. Я, если честно, даже не читал решения технического комитета, мне это не очень интересно.
– Во всех лентах новостей появилась информация, что вы получили приглашение вернуться в сборную.
– Я так же прочел, как и ты, поулыбался.
– Ну?
– Ну что ну? Нет, никто не звонил.
– Еще появилась информация, что источник из казанского клуба сообщил: Леонид Слуцкий не собирается бросать «Рубин» и возвращаться в сборную.
– Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно, – отметил Слуцкий.
Черчесова оценивал и поддержал техкомитет РФС. Что это вообще за комитет? Почему отчитывался Симонян?