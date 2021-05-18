У Гризманна и Мбаппе конфликт. Килиан завидует влиятельности Антуана в сборной Франции

Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и имеются разногласия.

Футболисты конфликтовали по ходу , который французы завершили на стадии 1/8 финала, уступив (3:3, 4:5 по пенальти).

Со стороны Мбаппе имеется зависть к влиятельности Гризманна в национальной команде, сообщает журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Équipe.

Не самые лучшие отношения между игроками сохраняются еще с победного ЧМ-2018.

Мбаппе был одним из тех, кто выступал за возвращение в сборную нападающего . Это повлияло на игровую позицию Гризманна.

Также на их отношения повлияло эгоистичное поведение Мбаппе, Гризманн в отличие от форварда имеет репутацию игрока, который в первую очередь думает о коллективе.