У Гризманна и Мбаппе конфликт. Килиан завидует влиятельности Антуана в сборной Франции

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Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном имеются разногласия.

Футболисты конфликтовали по ходу Евро-2020, который французы завершили на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

Со стороны Мбаппе имеется зависть к влиятельности Гризманна в национальной команде, сообщает журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Équipe.

Не самые лучшие отношения между игроками сохраняются еще с победного ЧМ-2018.

Мбаппе был одним из тех, кто выступал за возвращение в сборную нападающего «Реала» Карима Бензема. Это повлияло на игровую позицию Гризманна.

Также на их отношения повлияло эгоистичное поведение Мбаппе, Гризманн в отличие от форварда «ПСЖ» имеет репутацию игрока, который в первую очередь думает о коллективе.

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