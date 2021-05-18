У Гризманна и Мбаппе конфликт. Килиан завидует влиятельности Антуана в сборной Франции

Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном имеются разногласия.
Футболисты конфликтовали по ходу Евро-2020, который французы завершили на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).
Со стороны Мбаппе имеется зависть к влиятельности Гризманна в национальной команде, сообщает журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Équipe.
Не самые лучшие отношения между игроками сохраняются еще с победного ЧМ-2018.
Мбаппе был одним из тех, кто выступал за возвращение в сборную нападающего «Реала» Карима Бензема. Это повлияло на игровую позицию Гризманна.
Также на их отношения повлияло эгоистичное поведение Мбаппе, Гризманн в отличие от форварда «ПСЖ» имеет репутацию игрока, который в первую очередь думает о коллективе.