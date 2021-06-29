Мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров

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Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы-основатели Суперлиги Европы.

Судья Мануэль Руис де Лара подчеркнул, что в случае несоблюдения этого решения в отношении УЕФА может быть начато расследование за неподчинение.

Суд также потребовал отменить все дисциплинарные процессы в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», в том числе санкции в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 миллионов евро.

В прошлом месяце «Реал», «Барселона» и «Ювентус» получили подтверждения, что не будут исключены из Лиги чемпионов.

О санкциях в отношении клубов-основателей Суперлиги УЕФА объявил в мае.

УЕФА не будет выкидывать «Реал», «Барсу» и «Ювентус». Остальные 9 клубов получили штрафы от УЕФА, английские – еще и от АПЛ

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