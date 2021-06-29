«МЮ» близок к приобретению Варана. Трансфер защитника «Реала» оценивается в 50 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Рафаэль Варан Пау Торрес Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером защитника «Реала» Рафаэля Варана.

По данным ESPN, английский клуб близок к оформлению сделки. «Мадрид» готов отпустить француза за приемлемые деньги, учитывая то, что через год истекает срок его контракта.

Также «МЮ» рассматривал кандидатуру Пау Торреса из «Вильярреала», однако после вылета сборной Франции с Евро-2020 более активно занялся именно сделкой по Варану.

«Реал» изначально требовал за защитника 70 миллионов евро, однако в «Юнайтед» полагают, что сейчас его можно приобрести примерно за 50 миллионов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья