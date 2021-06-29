«МЮ» близок к приобретению Варана. Трансфер защитника «Реала» оценивается в 50 млн евро

продолжает работу над трансфером защитника «Реала» .

По данным ESPN, английский клуб близок к оформлению сделки. готов отпустить француза за приемлемые деньги, учитывая то, что через год истекает срок его контракта.

Также «МЮ» рассматривал кандидатуру из , однако после вылета сборной Франции с более активно занялся именно сделкой по Варану.

«Реал» изначально требовал за защитника 70 миллионов евро, однако в «Юнайтед» полагают, что сейчас его можно приобрести примерно за 50 миллионов.