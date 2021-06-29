Клейменов о «Матч ТВ»: «После гола «Спартака» комментатор говорит: «Жаль, надо отыгрываться». Такого быть не должно»

Заместитель генерального директора «Первого канала», член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов рассказал о своем отношении к трансляциям матчей красно-белых на «Матч ТВ».

– Есть мнение, что на – в приоритете. Как видите вы?

– Как болельщик «Спартака» и обычный зритель, могу высказаться на эту тему. Когда «Спартак» забивает гол, комментатор «Матч ТВ» говорит: «Что ж, жаль. Надо скорее отыгрываться». Это говорят уважаемые люди, комментирующие матчи. Такого быть не должно.

На «Первом канале» важны все зрители. Так что сам тщательно слежу, чтобы мои симпатии и антипатии не проявлялись в эфире. А вне его никогда не стеснялся говорить, что болею за , – сказал Клейменов.