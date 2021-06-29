«Зенит» предлагает 3 млн евро за форварда сборной Польши Шверчка (Przegląd Sportowy)

Нападающий сборной Польши и может перейти в «Зенит».

По информации Przegląd Sportowy, питерский клуб предлагает за 28-летнего форварда 3 миллиона евро, хотя официально переговоры еще не начались.

При этом спортивный директор «Пяста» Богдан Вилк не считает, что команде непременно придется продавать футболиста, несмотря на истекающий через год контракт.

В 23 матчах чемпионата Польши Шверчок забил 15 голов, заняв второе место в списке бомбардиров. На Евро он сыграл 30 минут против Швеции (2:3). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зениту» интересен форвард сборной Польши Шверчок