Рапино о разрешении кормящим грудью спортсменкам брать детей на Олимпиаду: «Если мама/папа/родитель говорит, что необходимость есть – она есть»

Футболистки сборной США Алекс Морган и прокомментировали решение организаторов Олимпиады-2020 позволить спортсменкам, кормящим детей грудью, брать малышей с собой в Токио «в случае необходимости».

Ранее семьям атлетов было запрещено приезжать на Олимпийские игры в связи с пандемией коронавируса.

«Я до сих пор не очень понимаю, что вообще означает «в случае необходимости». Мы, мамы, участвующие в , заявляем, что это необходимо.

Со мной еще никто не связывался по поводу возможности взять в Токио мою годовалую девочку, а улетать надо уже через семь дней», – заявила Морган.

«Если мама/папа/родитель говорит, что необходимость есть – значит она есть», – поддержала Рапино свою партнершу по команде.