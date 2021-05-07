«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА. Трансфер оценивается в 5-6 млн евро (TuttoBolognaWeb)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев по-прежнему интересен «Болонье».

Итальянский клуб может приобрести 21-летнего россиянина на замену , которого хотели бы подписать «Аталанта» и «Тоттенхэм». Клуб из региона Эмилия-Романья готов продать японца за 20 миллионов евро.

По информации TuttoBolognaWeb, у «Болоньи» есть несколько вариантов на замену Томиясу, и Дивеев – среди них.

Трансфер футболиста сборной России оценивается в 5-6 миллионов евро. В случае продажи Томиясу итальянцы начнут работать над переходом Дивеева.

Ранее также сообщалось об интересе к Дивееву и со стороны «Венеции».

Подробную статистику выступлений Игоря смотрите здесь.