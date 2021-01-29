Пост в инстаграме Роналду стоит 1,6 млн долларов. Криштиану впервые стал 1-м по этому показателю

Публикация одного рекламного сообщения в инстаграме форварда оценивается компанией Hopper HQ в 1,6 миллиона долларов, передает BBC.

Это самый высокий показатель среди звезд инстаграма. Роналду впервые вышел на первое место по стоимости рекламных постов.

На втором месте – актер Дуэйн Джонсон (1,52 млн долларов), на третьем – певица Ариана Гранде (1,51 млн).

В списке, помимо Роналду, есть и еще один спортсмен – это нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он занимает седьмое место с 1,1 млн долларов за публикацию.

Следующим среди спортсменов идет форвард – 16-е место и 824 тысячи долларов за сообщение.

Напомним, ранее Роналду стал первым человеком с 300 млн подписчиков в инстаграме.