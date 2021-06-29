Василий Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются»

Теги Станислав Черчесов Василий Уткин Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Александр Дюков Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.

Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что отставка Черчесова вполне реальна.

Технический комитет РФС накануне признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие.

Будущее Черчесова будет определено в ближайшее время на заседании исполнительного комитета РФС.

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