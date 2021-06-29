Василий Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются»

Журналист и блогер прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, , скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.

Тем не менее консультации – самые разнообразные – продолжаются», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее инсайдер сообщил, что отставка вполне реальна.

Технический комитет РФС накануне признал неудовлетворительной работу Черчесова на , но выразил ему доверие.

Будущее Черчесова будет определено в ближайшее время на заседании исполнительного комитета .