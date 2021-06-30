Юрий Карандин: «Путина подвели, смешав футбольную и хоккейную темы. Это совершенно разные истории»

Почетный вице-президент , известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мыслями о ситуации в футболе и хоккее в России.

– С каким настроением ждете Пекин-2022?

– Есть предчувствие, что или из-за погони за деньгами, или из-за специфических отношений США с Китаем в не поедет. На мой взгляд, при этом сценарии наши шансы сохранить олимпийское золото возрастают, я верю в нашу команду, в .

Кстати, в этом плане меня огорчило то, что произошло вчера.

На мой взгляд, кто-то подвел президента России, когда в ходе его прямой линии со страной смешал футбольную и хоккейную темы. Думаю, это совершенно разные истории.

В хоккее мы остаемся одной из ведущих стран мира, мы действующие олимпийские чемпионы, у нас одна из лучших клубных лиг. Если говорить о футболе, то я прекрасно помню Стрельцова, Воронина, Яшина, лучших мастеров в мире, поэтому о современном состоянии этого вида спорта даже говорить не хочу. А вот тот же Брагин, на весь штаб которого страна тратит в четыре раза меньше средств, чем на один только контракт Станислава Черчесова, наверное, мог бы дать какой-то комментарий. И, кстати, Брагин признал и разобрал свои ошибки – в отличие от футбольных коллег.

У меня много знакомых на Украине, где в советские годы был киевский , способный обыграть многие клубы НХЛ. К сожалению, сегодня в этой стране большого и даже среднего хоккея уже нет. Но, судя по тому, что я недавно видел в матчах с Голландией и Швецией, нашей братской стране удалось сохранить большой футбол – в отличие от нас.

Считаю, мы должны давать себе в этом отчет, видеть свои реальные провалы – и не подводить президента! – сказал Карандин.

Путин о футбольной и хоккейной сборных: «Нужно подумать, что изменить, имея в виду и кадры. Потенциал у нас хороший»