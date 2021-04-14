«Зенит» может купить Маркао из «Галатасарая» за 15 млн евро на замену Ракицкому. «Локо» тоже интересен бразилец (Eurostavka)

Защитник «Галатасарая» Маркао Тейшейра может продолжить карьеру в РПЛ.
24-летним игроком интересуется «Зенит», утверждает журналист Eurostavka Иван Карпов.
Петербуржцы рассматривают его как замену Ярославу Ракицкому, который может уйти из клуба этим летом.
Стороны уже вступили в диалог о возможном переходе. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.
Бразилец также интересен «Локомотиву», но в московском клубе пока нет определенности по трансферному бюджету.
В 34 матчах нынешнего чемпионата Турции Маркао получил 9 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.