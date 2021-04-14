«Зенит» готов платить 2,5 млн евро в год форварду Лаборду – в 3,5 раза больше, чем он получает в «Монпелье» (Eurostavka)

«Зенит» ведет переговоры по трансферу форварда «Монпелье» Гаэтана Лаборда, утверждает Eurostavka.
Петербуржцы готовы предложить 27-летнему французу зарплату 2,5 млн евро в год. В «Монпелье» игрок получает 720 тысяч евро в год.
Интересы Лаборда представляет агент Кристоф Ютто, клиентом которого также является главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
«Зенит» прокомментировал информацию о контакте с Лабордом.
«Список кандидатов на летнее трансферное окно находится в стадии предварительного обсуждения. Никаких предложений никому не делалось. С агентами контактов не было.
Слухи не комментируем. И вообще, «Зенит» выбирает игроков по спортивному принципу – все остальное не имеет значения», – сообщили в клубе.
Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока.
В этом сезоне Лиги 1 Лаборд провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.