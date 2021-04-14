«Зенит» готов платить 2,5 млн евро в год форварду Лаборду – в 3,5 раза больше, чем он получает в «Монпелье» (Eurostavka)

ведет переговоры по трансферу форварда , утверждает Eurostavka.

Петербуржцы готовы предложить 27-летнему французу зарплату 2,5 млн евро в год. В «Монпелье» игрок получает 720 тысяч евро в год.

Интересы Лаборда представляет агент Кристоф Ютто, клиентом которого также является главный тренер сине-бело-голубых .

«Зенит» прокомментировал информацию о контакте с Лабордом.

«Список кандидатов на летнее трансферное окно находится в стадии предварительного обсуждения. Никаких предложений никому не делалось. С агентами контактов не было.

Слухи не комментируем. И вообще, «Зенит» выбирает игроков по спортивному принципу – все остальное не имеет значения», – сообщили в клубе.

Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока.

В этом сезоне Лиги 1 Лаборд провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.