«Азар выставлен на трансфер, но его будет сложно продать». Журналист El Chiringuito о хавбеке «Реала»

«Реал» хочет продать полузащитника , сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

«Цель «Реала» – подписать Мбаппе. Азар выставлен на трансфер. Его не считают неприкасаемым. Не относились к нему так и до начала трансферного окна.

Сейчас нужно его продать, отпустить в клуб, который не вовлечен в большие данные и статистику, а просто любит играть в футбол. Азара будет сложно продать», – сказал Педрероль.

После вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала Азар со смехом пообщался с игроками «Челси».

30-летний бельгиец перешел в «Реал» за сумму около 100 млн евро (без учета бонусов). В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за во всех турнирах, забив 3 гола.