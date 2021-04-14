«Аталанта» интересуется Азмуном и готова заплатить за него до 20 млн евро («СЭ»)

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Аталанты», сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб из Бергамо рассматривает кандидатуру 26-летнего форварда в качестве замены нападающим Луису Муриэлю и Дувану Сапате, на которых есть спрос со стороны европейских топ-клубов.

Летом кто-то из двух колумбийцев – или оба сразу – с большой долей вероятности покинет «Аталанту». Как пишет источник, итальянский клуб готов заплатить за Сердара до 20 миллионов евро.

Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года. С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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