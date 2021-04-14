Кроос ответил Маунту: «Сплю нормально. Удачи в твоем первом финале ЛЧ»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил хавбеку «Челси» Мэйсону Маунту после второго полуфинала Лиги чемпионов между командами (0:2, первый матч – 1:1).

«По-прежнему сплю нормально. Но вчера был молодцом. Поздравления. Удачи в твоем первом финале Лиги чемпионов», – написал Кроос в твиттере.

Перед второй игрой немец, говоря о предыдущем матче с «Челси», сказал: «Они не заставили меня испытывать бессонницу. Мы знаем, в чем состоят их сильные стороны».

Маунт после победы над «Реалом» во втором матче заявил: «Я слышал, как один из игроков «Реала» сказал, что никогда не испытывал бессонницы из-за конкретных футболистов. Но теперь им придется потерять сон из-за нас как команды».

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