Кроос ответил Маунту: «Сплю нормально. Удачи в твоем первом финале ЛЧ»

Полузащитник «Реала» ответил хавбеку после второго полуфинала Лиги чемпионов между командами (0:2, первый матч – 1:1).

«По-прежнему сплю нормально. Но вчера был молодцом. Поздравления. Удачи в твоем первом финале Лиги чемпионов», – написал Кроос в твиттере.

Перед второй игрой немец, говоря о предыдущем матче с «Челси», сказал: «Они не заставили меня испытывать бессонницу. Мы знаем, в чем состоят их сильные стороны».

Маунт после победы над «Реалом» во втором матче заявил: «Я слышал, как один из игроков сказал, что никогда не испытывал бессонницы из-за конкретных футболистов. Но теперь им придется потерять сон из-за нас как команды».