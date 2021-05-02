Бестемьянова о переходах Косторной и Трусовой: «Тутберидзе поступила мудро и великодушно – приняла обратно двух девочек, которые ее предали»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возвращении российских фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

– Вас удивило, что Александра Трусова, сбежавшая от Этери Тутберидзе, все-таки вернулась к ней?

– Нет. Удивилась, когда год назад Косторная ушла от Этери. Алена тогда была чемпионкой Европы, она у Тутберидзе показывала прекрасные результаты. И вдруг – такой ход конем. Это выглядело как-то странно.

А в поступках Саши Трусовой видна логика. Перейдя к Евгению Плющенко, она надеялась, что будет стабильно выполнять сложные четверные прыжки и станет первой в мире. Но не получилось. На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завалила короткую программу и в итоге с трудом взяла бронзу. Это не та медаль, которая ей нужна.

А Косторная вообще не попала в сборную. Вот и вернулась.

– Теперь в группе Этери Тутберидзе слишком много сильных фигуристок. Кто-то из спортсменок в случае неудачи наверняка будет обижаться: мол, не хватило мне тренерского внимания.

– Считаю, что Этери Георгиевна поступила мудро и великодушно. Как? А приняла обратно двух девочек, которые ее предали. Да-да, предали – будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут.

Думаю, что Тутберидзе и ее тренерский штаб тоже все просчитали. Сил и здоровья у нее хватит на всех. А недовольные… Они всегда будут, – сказала Бестемьянова.

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