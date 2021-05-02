Бестемьянова о переходах Косторной и Трусовой: «Тутберидзе поступила мудро и великодушно – приняла обратно двух девочек, которые ее предали»

Олимпийская чемпионка поделилась мнением о возвращении российских фигуристок Александры Трусовой и к тренеру Этери Тутберидзе от .

– Вас удивило, что , сбежавшая от , все-таки вернулась к ней?

– Нет. Удивилась, когда год назад Косторная ушла от Этери. Алена тогда была чемпионкой Европы, она у Тутберидзе показывала прекрасные результаты. И вдруг – такой ход конем. Это выглядело как-то странно.

А в поступках Саши Трусовой видна логика. Перейдя к Евгению Плющенко, она надеялась, что будет стабильно выполнять сложные четверные прыжки и станет первой в мире. Но не получилось. На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завалила короткую программу и в итоге с трудом взяла бронзу. Это не та медаль, которая ей нужна.

А Косторная вообще не попала в сборную. Вот и вернулась.

– Теперь в группе Этери Тутберидзе слишком много сильных фигуристок. Кто-то из спортсменок в случае неудачи наверняка будет обижаться: мол, не хватило мне тренерского внимания.

– Считаю, что Этери Георгиевна поступила мудро и великодушно. Как? А приняла обратно двух девочек, которые ее предали. Да-да, предали – будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут.

Думаю, что Тутберидзе и ее тренерский штаб тоже все просчитали. Сил и здоровья у нее хватит на всех. А недовольные… Они всегда будут, – сказала Бестемьянова.

Плющенко так увлекся борьбой с Тутберидзе, что запутался с Трусовой: хаотично тасовал тренеров, прыжки и костюмы