Милонов о трансгендере на Олимпиаде: «Все олимпийское движение скоро сдохнет. В него попал вирус гомосятины»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что на Олимпийские игры в Токио квалифицировалась тяжелоатлетка-трансгендер.

43-летняя новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард может стать первым трансгендером, выступившим на . До 35 лет она была мужчиной и выступала под именем Гэвин.

«Я даже не могу назвать это несправедливостью. Несправедливость – брать по несколько допинг-проб в день у наших спортсменок, а допускать трансгендера к Олимпийским играм – просто сумасшествие и безумие. В женскую раздевалку пустят переодетого мужчину, бред же.

Это еще раз показывает, что все олимпийское движение скоро сдохнет. В него попал вирус гомосятины. Нам там скоро будет нечего делать, потому что это напоминает парад уродов.

МОК превращается в порно-гей-баню. С такими тенденциями России просто надо выходить из состава МОК, пошли они к чертям собачьим. Мы организуем собственные соревнования для нормальных спортсменов», – сказал Милонов.

На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками)