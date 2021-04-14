В Кубке Италии будут играть только команды Серий А и B. Клубы Серии C больше не будут участвовать в турнире

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В формат проведения Кубка Италии внесут значительные изменения со следующего сезона, сообщает Corriere della Sera.

Теперь в турнире будут принимать участие 40 команд из Серий А и B.

Клубы из Серий C и D, которые ранее стартовали с первого раунда Кубка, больше не будут выступать в нем.

Отмечается, что новый формат призван сделать соревнование более интересным и привлекательным для зрителей и телевещателей.

Президент Серии C Франческо Гирелли осудил данную реформу, назвав ее нарушением прав и проявлением концепции элитаризма в футболе.

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