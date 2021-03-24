Игрок «Крыльев» Хади: «Убивший учителя во Франции не мусульманин. Показывать карикатуры не надо»

Полузащитник в интервью Sports.ru высказался о ситуации с убийством профессора во Франции после демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда.

– Слышал историю из Франции, когда чеченец обезглавил учителя за то, что тот на лекции якобы показывал карикатуры на пророка?

– Эта ситуация – дерьмо. Тот парень, что убил учителя, не мусульманин, поверь мне. Мусульманин никогда бы так не сделал.

Если ты мусульманин, ты не должен причинять никому вред. Обычно говорят, что мусульмане сделали то, это… Но в Коране написано, что надо быть осторожным, не причинять вреда другим.

Многие мусульмане совершают ошибки, неправильно понимают книгу. Но они не мусульмане. Если они мусульмане, то они любят всех.

Когда я был ребенком в школе, каждый день мы читали Коран и обсуждали его. И в Коране нет ничего про отдельные страны и народы. Просто живи, будь осторожен, не пей алкоголь, береги семью. Я люблю всех – курдов, израильтян, русских. Я уважаю их, какие проблемы?

После подобных случаев многие будут говорить: «Нет, мы не хотим мусульман во Франции». А все из-за того, что тот один совершил ошибку. По нему теперь судят о всех мусульманах, хотя он к ним не относится.

– То есть убийцы просто не читали Коран?

– Конечно. Мы не должны убивать ни насекомых, ни цветы, потому что они живые. Как после этого убивать людей за какие-то фото? Он не мусульманин, бро.

– Но его косвенно поддержали Хабиб и Мирзов, которые опубликовали фото с отпечатком ботинка на лице президента Франции.

– Серьезно? Я не знал об этом. Но я не поддерживаю тех, кто убивает других людей. Никогда. Я хочу, чтобы каждый жил мирной жизнью.

– Что ты сам думаешь про карикатуры на пророка Мухаммеда?

– Я не видел их, трудно говорить. Но показывать их не надо.

– Считается, что показ их – право на свободу слова. Какая будет твоя реакция, если кто-то покажет карикатуры тебе?

– Никакая. Просто пойду дальше. Никогда ни с кем не дрался. Если у тебя нет мозгов, ты дерешься. Если ты умный, то проходишь мимо, – сказал игрок из Ирака.

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.

«Убийца учителя во Франции – не мусульманин. В Коране написано, что нельзя вредить другим». Иракский игрок «Крыльев», который видел войну с Америкой