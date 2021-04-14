«Краснодар» хочет подписать форварда «Крыльев» Сергеева. У него 39 голов в 40 играх ФНЛ

намерен договориться о трансфере форварда «Крыльев» , сообщает «РБ Спорт».

Краснодарский клуб может укрепить линию нападения лучшим бомбардиром , который забил 39 мячей в 37 матчах (еще три игры он провел за «Торпедо»), побив рекорд первой лиги по голам за сезон.

Контракт Сергеева с «Крыльями», которые выкупили его за 17 млн рублей у «Торпедо» в начале сезона, истекает в июне 2022 года. По данным источника, в соглашении есть опция выкупа за 34 млн рублей, что не является проблемой для клубов .

Наиболее предметный интерес проявляет «Краснодар», который ищет нападающего. В то же время, как и в случае с другим форвардом самарцев, ранее перешедшим в топ-клуб (Соболев – в «Спартак»), потенциальному работодателю предстоят сопутствующие расходы – в данном случае, как говорят источники на футбольном рынке, около 2 млн евро.

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.