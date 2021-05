«Рот закрой». Медведев поругался со зрителями во время матча с Гарином

Третья ракетка мира проиграл Кристиану Гарину в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (4:6, 7:6, 1:6).

После того, как чилиец сделал брейк и повел 3:1 в решающем сете, Медведев поругался со зрителями на трибуне и по-русски сказал «рот закрой».

Med went to the side of the court and had a rant at these two. One of them probably is tweeting it rn. pic.twitter.com/viEfRdq7CW