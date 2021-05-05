«Рейнджерс» оштрафованы на 250 тысяч долларов за критику главы департамента безопасности игроков НХЛ Парроса

оштрафовала на 250 тысяч долларов.

Причина денежного наказания – заявление, в котором нью-йоркский клуб призвал к отставке главу департамента безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса на фоне решения не дисквалифицировать нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона.

«Публичные комментарии личного характера и унижающие достоинство представителя лиги недопустимы.

Мы не ожидаем, что клубы будут соглашаться с каждым решением, вынесенным департаментом безопасности игроков, но степень, в которой «Рейнджерс» выразили свое несогласие, была неприемлемой.

Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм , его преданность своей должности и департаменту безопасности игроков», – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

«Рейнджерс» вышли мстить «Вашингтону» за Панарина. Начали драку с первого вбрасывания