«Рейнджерс» оштрафованы на 250 тысяч долларов за критику главы департамента безопасности игроков НХЛ Парроса

Теги Рейнджерс Гэри Беттмэн Джордж Паррос НХЛ Хоккей

НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» на 250 тысяч долларов.

Причина денежного наказания – заявление, в котором нью-йоркский клуб призвал к отставке главу департамента безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса на фоне решения не дисквалифицировать нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона.

«Публичные комментарии личного характера и унижающие достоинство представителя лиги недопустимы.

Мы не ожидаем, что клубы будут соглашаться с каждым решением, вынесенным департаментом безопасности игроков, но степень, в которой «Рейнджерс» выразили свое несогласие, была неприемлемой.

Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм Джорджа Парроса, его преданность своей должности и департаменту безопасности игроков», – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

«Рейнджерс» вышли мстить «Вашингтону» за Панарина. Начали драку с первого вбрасывания

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья