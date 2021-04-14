Семак о чемпионстве «Зенита»: «Эйфории не было, скорее, напряжение. Весь сезон несешь тяжелую ношу»

Главный тренер «Зенита» высказался перед матчем 29-го тура с «Уфой», назначенного на 8 мая.

– Сергей Богданович, прежде всего, несколько слов о чемпионстве. Как вы пережили праздничные эмоции? Улеглась ли уже эйфория?

– Эйфории не было, скорее, было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично ее сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны, – тренироваться и играть.

– Это ваше третье подряд золото с в качестве главного тренера. Каждый раз разные ощущения?

– Конечно. Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра не похожи на любые другие – это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо.

– Главная цель достигнута: «Зенит» – чемпион. Какие цели у команды на оставшиеся две игры?

– Те же, что и обычно: выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача – побеждать.



– Сергей Богданович, «Уфа» сейчас опасный соперник, поскольку борется за выживание и, наверное, будет костьми ложиться на поле?

– Конечно, опасен каждый соперник. У «Локомотива» была победная серия, у «Динамо» до того, как мы с ними играли, тоже. У кого-то меняется тренер, что придает команде дополнительный эмоциональный всплеск. «Уфа» не является исключением – сейчас команда играет более агрессивно, забивает в каждом матче, создает много моментов. Нас ждет очень интересная игра, и мы готовимся так же, как и к любому другому матчу, – заявил Семак.