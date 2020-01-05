НБА. «Бруклин» встретится с «Далласом», «Лейкерс» против «Клипперс» и другие матчи

В четверг, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата пройдут 7 матчей.

Звездный Ирвинга и Дюрэнта постарается прервать 3-матчевую серию поражений в гостевой встрече с Луки Дончича. Ведущий борьбу за плей-офф Стефена Карри сыграет с одним из аутсайдеров Запада «Оклахомой».

В дерби Лос-Анджелеса действующие чемпионы «Лейкерс» поборются за победу с Джорджа и Ленарда.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»