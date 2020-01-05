НБА. «Бруклин» встретится с «Далласом», «Лейкерс» против «Клипперс» и другие матчи

В четверг, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
Звездный «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта постарается прервать 3-матчевую серию поражений в гостевой встрече с «Далласом» Луки Дончича. Ведущий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет с одним из аутсайдеров Запада «Оклахомой».
В дерби Лос-Анджелеса действующие чемпионы «Лейкерс» поборются за победу с «Клипперс» Джорджа и Ленарда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 мая, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 7 мая, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 мая, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 7 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 мая, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 мая, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 7 мая, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»