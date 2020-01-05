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    НБА. «Бруклин» встретится с «Далласом», «Лейкерс» против «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Даллас Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Бруклин Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    В четверг, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    Звездный «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта постарается прервать 3-матчевую серию поражений в гостевой встрече с «Далласом» Луки Дончича. Ведущий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет с одним из аутсайдеров Запада «Оклахомой».

    В дерби Лос-Анджелеса действующие чемпионы «Лейкерс» поборются за победу с «Клипперс» Джорджа и Ленарда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Чикаго
    Дата проведения
    7 мая, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Бруклин
    Дата проведения
    7 мая, 02.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    7 мая, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Мемфис
    Дата проведения
    7 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Атланта
    Дата проведения
    7 мая, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    7 мая, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    7 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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