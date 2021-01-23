Участники Олимпийских игр в Токио будут вакцинироваться от коронавируса препаратом от BioNTech и Pfizer

Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech предоставят свой препарат для вакцинации спортсменов – участников летних Олимпийских игр в Токио от коронавируса.

«В рамках планов по обеспечению безопасности на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) объявляет о подписании соглашения с Pfizer и BioNTech для передачи доз вакцины против участникам Игр.

Национальные олимпийские комитеты (НОК) будут взаимодействовать с местными органами власти для координации распределения вакцины в соответствии с принципами вакцинации в каждой стране», – сообщается на сайте МОК.

«Мы призываем спортсменов и делегации стран-участниц предстоящих Игр подать пример и вакцинироваться там, где и когда это возможно.

Это будет служить мощным сигналом о том, что вакцинация – это не только личное здоровье, но и проявление солидарности и заботы о благополучии других людей.

Мы хотели бы поблагодарить Pfizer и BioNTech за очень щедрое пожертвование в поддержку вакцинации спортсменов и участников Игр», – заявил глава МОК Томас Бах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.