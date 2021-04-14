Черданцев о Зареме: «Я против сексизма и заявлений типа: «Женщина не может находиться в составе управления клубом». Очень даже может»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о решении «Спартака» включить жену Леонида Федуна Зарему Салихову в совет директоров клуба.

«Мы не знакомы лично, не знаю госпожу Салихову и как менеджера. Но поскольку клуб частный, то как там считают нужным – так и делают.

Здесь трудно что-то комментировать со стороны, единственное – я против сексизма и заявлений типа: «Женщина не может находиться в составе управления клубом». Почему же? Очень даже может.

Было бы очень интересно пообщаться с Заремой Равильевной и ее послушать. Мы пытались пригласить ее на эфир, но пока не сложилось», – сказал Черданцев.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям