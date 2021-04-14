«Рома» может купить Азмуна или Икарди, если Джеко уйдет (Corriere della Sera)

намерена приобрести центрального нападающего, если Эдин Джеко покинет команду.

Новому главному тренеру римлян нравится босниец, однако футболисту уже 35 лет.

«Рома» может расстаться с Джеко, который зарабатывает 7,5 млн евро в год, поскольку его зарплата в нынешних условиях является слишком высокой.

Если форвард покинет итальянский клуб, «Рома» может приобрести или нападающего Сердара Азмуна, или форварда Мауро Икарди, пишет Torinogranata.it со ссылкой на Corriere della Sera.

Вчера появлялась информация о том, что дортмундская «Боруссия» запросила информацию по Азмуну у «Зенита».

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах . Форвард лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата.

С полной статистикой игрока сборной Ирана можно ознакомиться здесь.