Спортсменка-трансгендер впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард гарантировала себе путевку на Олимпиаду в Токио после утверждения Международным олимпийским комитетом (МОК) новых правил отбора.

Правила отбора были изменены из-за большого количества отмененных соревнований в связи с пандемией COVID-19.

Хаббард занимает в категории до 87 кг 16-е место в рейтинге, но по меньшей мере шестеро из тех, кто выше нее (в том числе россиянка , отстраненная за нарушение антидопинговых правил) не смогут выступить на Олимпиаде.

Лучший результат Хаббард в квалификации – 285 кг. Она может стать первым в истории трансгендером, выступившим на , а также в 43 года станет самой возрастной тяжелоатлеткой на Играх.

Хаббард сменила пол в 35 лет, до этого она соревновалась под именем Гэвин Хаббард. На ее счету серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.

В январе 2016 года МОК разрешил спортсменам-трансгендерам выступать на любых соревнованиях, в том числе Олимпиадах, без операции по смене пола. Такой спортсмен должен только подтвердить, что его уровень тестостерона ниже определенной планки.