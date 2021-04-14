Микель Артета: «Арсенал» больше доминировал во 2-м тайме, но был недостаточно хорош в 1-м»

Главный тренер подвел итоги второго полуфинального матча против (0:0).

«Мы опустошены, по-настоящему разочарованы. Следует поздравить «Вильярреал». Мы до последней минуты пробовали все, что можно. Думаю, победу мы заслужили, но в таких противостояниях все определяют детали.

У нас было три серьезных момента, а у соперника не было ничего. Но прошел он.

Потеря Джаки перед матчем серьезно изменила наш план. Мы готовились под то, что Гранит сыграет на своей позиции. В первом тайме мы плохо играли с мячом, но я не оправдываюсь. Просто слишком многие футболисты, которые должны были решать судьбу матча, подошли к игре в не самой лучшей форме.

Думаю, мы слишком неаккуратно работали с мячом. Но во втором тайме мы играли в гораздо более доминирующей манере.

Мы проиграли по ряду причин. Мы недостаточно хорошо начали игру, не все были в лучшем состоянии. Для 90% это был первый полуфинал, нам надо учиться и учиться.

Остался последний способ попасть в еврокубки – через . Мы знаем, что нам нужно делать», – сказал Артета BT Sport.