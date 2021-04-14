Эден Азар: «Прошу прощения, не хотел обидеть болельщиков «Реала». Я приехал сюда побеждать»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками мадридского клуба.

«Я прошу прощения. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне. У меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала».

Я всегда мечтал играл за «Реал» и приехал сюда, чтобы побеждать.

Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Hala Madrid!» – написал Азар в сторис инстаграма.

Напомним, после вылета из Лиги чемпионов от «Челси» бельгиец, выступавший за лондонцев с 2012 по 2019 год, подошел к Курту Зума и Эдуару Менди, обнялся с ними и, смеясь, пообщался.

Азар обнимался и смеялся с игроками «Челси» после поражения. От этих кадров в Мадриде многих бомбануло
 

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Поведение Азара после поражения от «Челси» – ...
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