Эден Азар: «Прошу прощения, не хотел обидеть болельщиков «Реала». Я приехал сюда побеждать»

Полузащитник «Реала» извинился перед болельщиками мадридского клуба.

«Я прошу прощения. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне. У меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала».

Я всегда мечтал играл за «Реал» и приехал сюда, чтобы побеждать.

Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за ! Hala Madrid!» – написал Азар в сторис инстаграма.

Напомним, после вылета из Лиги чемпионов от «Челси» бельгиец, выступавший за лондонцев с 2012 по 2019 год, подошел к Курту Зума и Эдуару Менди, обнялся с ними и, смеясь, пообщался.

Азар обнимался и смеялся с игроками «Челси» после поражения. От этих кадров в Мадриде многих бомбануло

