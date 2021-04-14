Заболотный вернется в ЦСКА. Бабаев убедил его не переходить в «Краснодар» (Eurostavka)

Нападающий «Сочи» станет игроком , утверждает Eurostavka.

По данным источника, генеральный директор московского клуба встретился с форвардом, которому в июне исполнится 30 лет, и убедил его сделать выбор в пользу ЦСКА, а не .

Об интересе «быков» к Заболотному сообщалось ранее.

Срок действующего контракта россиянина с истекает летом, так что он перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

Заболотный является воспитанником ЦСКА, но не провел ни матча за основную команду армейцев.