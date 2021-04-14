Игроки «Реала» считают, что Зидан уйдет по завершении сезона (Goal.com)

У игроков в раздевалке «Реала» складывается ощущение, что не будет руководить командой в следующем сезоне, сообщает Goal.com.

Футболисты считают, что 48-летний француз готов покинуть свой пост, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2022 года.

В раздевалке есть ощущение, что Зидан устал сталкиваться с событиями, которые ему неподвластны – травмами, календарем и критикой. Ситуация достигла апогея после вылета из Лиги чемпионов от «Челси», настроение Зидана продолжает ухудшаться.

Отмечается, что Зидан больше не может рассчитывать на поддержку некоторых из своих игроков, например, и , которые недовольны своими ролями.

Зидану также наскучил распорядок дня, которому он следует более 12 месяцев. Ему нравится проводить тренировки, но антикоронавирусные протоколы влияют на настроение – теперь тренер должен принимать душ дома и заниматься подготовительной работой вдали от игроков.

Руководство «Реала» надеется, что Зидана получится убедить отработать контракт до конца. Но совет директоров мадридского клуба будет уважать любое решение француза.

Суицидальная схема Зидана с одним центральным защитником при розыгрышах провалилась. «Челси» разорвал «Реал» в быстрых атаках

