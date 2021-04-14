Глава ЛГБТ-группы фанатов «Арсенала»: «ФИФА проводит ЧМ в Катаре, где казнят геев, УЕФА отдает Баку финал ЛЕ. Не доверяю им»

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Глава ЛГБТ-группы болельщиков «Арсенала» Gay Gooners Джордж Райс высказался о том, как ФИФА и УЕФА относятся к притеснениям геев.

«У меня есть недоверие к руководящим органам в футболе. Просто посмотрите на ФИФА: они проводят следующий чемпионат мира в стране, где представителей ЛГБТ казнят.

У УЕФА есть такой же неловкий эпизод. Они провели финал Лиги Европы в Баку. Эти организации на словах говорят о дискриминации, а когда доходит до дела, то они не могут принять необходимые меры.

Лично я был бы склонен, когда речь заходит о Катаре, поддержать бойкот чемпионата мира», – сказал Райс.

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