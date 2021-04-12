Трусова вернулась к Тутберидзе, «Сити» и «Интер» в шаге от титула, Россия забила 11 Чехии на ЮЧМ, «Рубин» и «Сочи» рвутся в еврокубки и другие новости

1. В фигурном катании очередной фантастический камбэк – Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко и вернулась к Этери Тутберидзе. А ведь всего месяц назад фигуристка говорила, что не собирается менять тренера. Хотя Татьяна Тарасова считает, что возвращение вполне логично. Пробуем разобраться, почему Александра продержалась у Плющенко всего год.

Елизавета Берестовская не будет готовиться к следующему сезону в группе Этери Тутберидзе и, судя по всему, переберется в академию Плющенко.

2. В РПЛ идет отчаянная борьба не только за ЛЧ, но и за четвертое еврокубковое место. «Рубин» обыграл «Динамо», проведя 40 минут в меньшинстве после удаления Самошникова. Счет открыл Деспотович (12-й гол в сезоне), а точку поставил Хван Ин Бом, воспользовавшись ошибкой Нойштедтера. У динамовцев всего одна победа в пяти последних матчах, команда уже седьмая.

Не отпускает «Рубин» в отрыв «Сочи», дожавший в концовке «Краснодар» – победный гол на 85-й минуте забил великолепный Антон Заболотный. В великолепной форме Нобоа, сделавший дубль и догнавший Дзюбу по «гол+пас». «Быки» доигрывали вдесятером после спорного удаления Кабелла, Сафонов на последней минуте пропустил нелепый гол. При Гончаренко у команды всего одна победа в четырех играх.

«Ротор» прервал серию из шести поражений, обыграв «Ахмат», «Уфа» увезла одно очко из Москвы, хотя вполне могла выиграть. Все результаты дня – здесь.

3. «Ман Сити» сделал очередной шаг к чемпионству, одержав победу над «Кристал Пэлас». «Горожане» уже сегодня гарантируют себе титул, если «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Юнайтед».

«Челси» одержал уверенную победу над «Фулхэмом» благодаря дублю Хавертца, однако Тухель после игры подчеркнул, что все было не так уж и легко.

4. В Италии тоже близка чемпионская развязка, «Интеру» после победы над «Кротоне» будет достаточно даже ничьей «Аталанты» с «Сассуоло». Ну а «Юве» окончательно потерял шансы на титул после 9-летней гегемонии, летом клуб, возможно, ждут масштабные перестановки.

«Милан» вернулся в первую четверку (правда, конкуренты еще не провели свои матчи), одолев «Беневенто» (2:0). Все результаты вы найдете на этой странице.

5. Зато в Испании интрига жива: «Атлетико» в непростом матче одержал минимальную победу над «Эльче», чудом спасшись в самом конце – соперник не реализовал пенальти (к слову, еще повезло, что арбитр не увидел нарушения в действиях Облака в момент удара).

«Реал» долго не мог взломать «Осасуну», но выручили во втором тайме Милитао, забивший свой первый гол в Ла Лиге, и Каземиро. «Мадрид» не проигрывает с января, отставание в два очка от «Атлетико» остается. Зидан всем доволен, но подпортила немного впечатление травма Варана, сегодня у него медосмотр. Остальные результаты испанского первенства – здесь.

6. Первый же день переходов КХЛ подарил массу любопытных сделок. Из «Ак Барса» ушли Доус, Да Коста, Тихонов, Кормье и Галиев, которого оперативно подписало «Динамо». Ткачев, Пулккинен и Ландер покинули «Локомотив», «Авангард» продлил контракты с Дедуновым, Береглазовым и Яремчуком и отпустил Секача, Потапова и Манукяна.

Белов ушел из СКА, проведя в клубе семь сезонов, «Динамо» покинули Кагарлицкий, Гарипов, Пяярви и Хиетанен. «Северсталь» усилилась двумя шведскими защитниками и форвардом из Эстонии. Все состоявшиеся сделки вы можете изучить здесь.

7. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Хольштайн Киль» и сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии 13 мая.

8. Представлен дизайн формы хоккейной сборной России с логотипом ОКР на ЧМ-2021. На Еврочеллендже команда вновь уступила Швейцарии.

9. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, не дав Хэмилтону взять 100-й поул в карьере. Мазепин показал худшее время и сильно разозлил канадца Латифи.

10. Месси согласился снизить зарплату, чтобы помочь «Барсе» купить Холанда. Главной трансферной целью каталонцев остается Неймар. «ПСЖ» в свою очередь больше не считает покупку Месси приоритетом.

11. НХЛ. «Айлендерс» вновь засушили «Рейнджерс» и обеспечили себе место в плей-офф, Варламов сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне и в 3-й подряд. «Вашингтон» без Овечкина всухую уступил «Питтсбургу».

Гусев забросил первую шайбу за «Флориду» и помог команде обыграть «Чикаго». «Сан-Хосе» не справился с «Колорадо», но Барабанов впервые в лиге набрал 2 очка за матч. Все результаты дня – здесь.

12. ЮЧМ. Сборная России разгромила Чехию со счетом 11:1, Мичков сделал хет-трик и лидирует в гонках бомбардиров и снайперов турнира.

Наши юниоры заняли второе место в группе и в 1/4 финала сыграют со сборной Беларуси.

13. НБА. 31+12+20 от Дончича помогли «Далласу» победить «Вашингтон» и другие результаты.

14. Рамзан Кадыров провел спарринг с Хамзатом Чимаевым в его день рождения.

15. Жозе Моуринью объявил, что на данный момент отдыхает в отпуске в ожидании подходящего предложения. «Баварии» и «ПСЖ» – просьба не беспокоить.

16. Тренера «Сочи» обокрали в отеле. Преступники забрали по 2 тысячи долларов и евро, но не взяли рубли – около 1 млн.

Цитаты дня

Мино Райола: «У «Феррари» есть по машине в «Формуле-1» и на гонке «24 часа Ле-Мана». Почему «Реал» не может играть в ЛЧ и Суперлиге?»

Газизов о сливах про его зарплату в «Спартаке»: «Я кому-то не нравлюсь своей работой. Думаю, я один из лучших, пусть учатся»

Ирина Роднина: «Плющенко работает тренером всего полтора сезона. Какие результаты, вы все с ума посходили?»

Райола о Суперлиге: «Те, кто протестовал, ненавидят НБА? А «Формула-1» – открытый турнир? ЛЧ и ФФП создали огромный разрыв между клубами»

Андрей Шевченко: «Жить в СССР было неплохо, но трещины становились все заметнее. Мои друзья умерли из-за алкоголя, наркотиков, оружия»