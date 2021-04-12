«Ювентус» потерял шансы на скудетто. Туринцы были чемпионами Италии 9 лет подряд

Теги Интер Андреа Пирло Ювентус серия А Италия Антонио Конте Кротоне Футбол

«Ювентус» в этом сезоне не выиграет чемпионат Италии.

Туринцы в настоящий момент провели 33 игры в Серии А и набрали 66 очков. «Интер», лидирующий в таблице, одержав победу над «Кротоне» (2:0), имеет на своем счету 82 балла после 34 матчей.

Таким образом, команда под руководством Андреа Пирло потеряла арифметические шансы на скудетто.

«Ювентус» выигрывал чемпионат Италии на протяжении 9 лет, серия началась в сезоне-2011/12. Три титула команда завоевала с тренером Антонио Конте, который сейчас возглавляет «Интер».

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