«Ювентус» потерял шансы на скудетто. Туринцы были чемпионами Италии 9 лет подряд

в этом сезоне не выиграет чемпионат Италии.

Туринцы в настоящий момент провели 33 игры в Серии А и набрали 66 очков. , лидирующий в таблице, одержав победу над (2:0), имеет на своем счету 82 балла после 34 матчей.

Таким образом, команда под руководством Андреа Пирло потеряла арифметические шансы на скудетто.

«Ювентус» выигрывал чемпионат Италии на протяжении 9 лет, серия началась в сезоне-2011/12. Три титула команда завоевала с тренером Антонио Конте, который сейчас возглавляет «Интер».