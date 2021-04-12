«Сочи» обыграл «Краснодар» в гостях (3:1). Заболотный забил победный гол на 85-й, у Нобоа дубль

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Антон Заболотный Сочи Футбол

«Краснодар» дома уступил «Сочи» в 28-м туре РПЛ (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол забил на 85-й минуте форвард сочинцев Антон Заболотный, хавбек Кристиан Нобоа отметился дублем.

Краснодар – Сочи 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
1 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6, пенальти Нобоа, 1:1 – 59 Стоцкий, 1:2 – 85 Заболотный, 1:3 – 90 Нобоа.
КраснодарСафонов, Стоцкий (Смольников, 78), Панталеао, Мартынович, Вильена, Кабелла, Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Газинский (Сулейманов, 89), Ионов (Уткин, 78), Берг (Ари, 89).
СочиЗаболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 89), Юсупов, Пруцев, Руденко (Жоаозиньо, 65; Барсов, 83), Нобоа, Прохин, Заболотный (Дуганджич, 90).
Предупреждения:
Стоцкий (5), Пруцев (14), Кабелла (49), Терехов (61), Юсупов (80).
Удаление:
Кабелла (79).

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