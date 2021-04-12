«Сочи» обыграл «Краснодар» в гостях (3:1). Заболотный забил победный гол на 85-й, у Нобоа дубль

«Краснодар» дома уступил «Сочи» в 28-м туре РПЛ (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол забил на 85-й минуте форвард сочинцев Антон Заболотный, хавбек Кристиан Нобоа отметился дублем.
- Дата проведения
- 1 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 6, пенальти Нобоа, 1:1 – 59 Стоцкий, 1:2 – 85 Заболотный, 1:3 – 90 Нобоа.
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Краснодар –
Сафонов, Стоцкий (Смольников, 78), Панталеао, Мартынович, Вильена, Кабелла, Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Газинский (Сулейманов, 89), Ионов (Уткин, 78), Берг (Ари, 89).
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Сочи –
Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 89), Юсупов, Пруцев, Руденко (Жоаозиньо, 65; Барсов, 83), Нобоа, Прохин, Заболотный (Дуганджич, 90).
- Удаление:
- Кабелла (79).