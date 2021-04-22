Рамзан Кадыров провел спарринг с Хамзатом Чимаевым в его день рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что провел спарринг с полусредневесом UFC Хамзатом Чимаевым в его день рождения. Сегодня Чимаеву исполнилось 27 лет.

«Сегодня ночью мы позвали чеченского волка Чимаева на спарринг.

Скромный Хамзат и не подозревал, что тренировка в октагоне была всего лишь поводом, чтобы мы смогли самыми первыми поздравить его с днем рождения.

Многим бы фанатам хотелось бы побоксировать с ним, и я, как один из преданных его болельщиков, не упустил такой возможности.

С большим удовольствием поздравляю моего дорогого брата с днем рождения. Чеченский волк по-настоящему является ярчайшей звездой мировых смешанных единоборств, которая стремительно ворвалась в мир ММА.

Еще полгода назад имя Хамзата было известно только в узких кругах, но теперь он один из самых узнаваемых и популярных бойцов на нашей планете!

Хамзат обладает широким арсеналом технических навыков и прекрасной функциональной подготовкой. Его отличает яркая харизма и абсолютное бесстрашие.

В октагоне он закатывает настоящее зрелище. Поэтому каждый его бой становится огромным событием в мире смешанных единоборств и приковывает повышенное внимание любителей ММА.

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Очевидно, что за Хамзатом будущее. В его послужном списке значится цифра 0 в графе поражения. Только одни победы. И я не вижу бойцов, которые в ближайшем будущем смогли бы его одолеть.

Он обладает уникальным талантом и трудолюбием. Это видно невооруженным взглядом. За три боя в самом крупном ММА-промоушене – UFC он установил несколько рекордов.

И это только начало. Уверен, что совсем скоро на нем будет красоваться чемпионский пояс!» – заявил Кадыров.

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