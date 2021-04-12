Подписание Месси – больше не приоритет «ПСЖ». Цель клуба – новый контракт с Мбаппе

Подписание контракта с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который может стать свободным агентом в летнее трансферное окно, больше не является приоритетом для «ПСЖ».
Главная цель французского клуба – договориться с форвардом Килианом Мбаппе о продлении соглашения. Срок действующего контракта 22-летнего футболиста истекает летом 2022 года.
Приглашение Месси больше не является приоритетом для «ПСЖ», хотя клуб до сих пор поддерживает контакты с окружением игрока.
У аргентинца есть два варианта: он может либо остаться в «Барсе», либо перейти в «ПСЖ». «Манчестер Сити» больше не заинтересован в приглашении 33-летнего форварда, пишет Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.
В этом сезоне капитан «Барсы» провел 31 матч в Ла Лиге, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Похоже, Месси останется в «Барсе» еще на два года. Сократит зарплату, позже улетит в США, но вернется работать в структуру клуба