Представлен дизайн формы сборной России с логотипом ОКР на ЧМ-2021

Стало известно, как будет выглядеть форма сборной России на ЧМ-2021 в Риге и ОИ-2022 в Пекине.

Ранее глава штаба национальной команды Роман Ротенберг сообщил, что ФХР утвердила дизайн формы с логотипом .

«Ну, вы же ждали форму нашей хоккейной сборной на чемпионат мира и Олимпийские игры? Нашел. Вот так она будет выглядеть – два варианта.

Надеюсь, что понравилась. Совсем скоро чемпионат мира и уже там дебют в новой экипировке», – написал журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Напомним, что связи с санкциями WADA до декабря 2022 года российские спортсмены на ЧМ и ОИ не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Ротенберг о форме сборной России с логотипом ОКР: «Кольцами подчеркиваем, что мы олимпийские чемпионы»