Мичков лидирует в гонках бомбардиров и снайперов на ЮЧМ. У него 9+2 в 4 матчах турнира

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Форвард юниорской сборной России Матвей Мичков лидирует в бомбардирской и снайперской гонках на ЮЧМ-2021. 

В 4 матчах турнира 16-летний нападающий набрал 11 (9+2) очков. 

Второе место среди лучших бомбардиров на данный момент занимает еще один россиянин Никита Чибриков с 10 (2+8) баллами. Третье место с 9 очками делят финны Саму Туомаала (5+4) и Вилле Койвунен (4+5), а также еще один представитель сборной России Данила Юров (3+6). 

По голам второе место занимает белорус Данила Климович (6), третье делит Туомаала с двумя канадцами – Шейном Райтом и Мэйсоном Мактавишем (у всех по 5). 

Мичков побил рекорд Овечкина, став самым молодым автором покера среди россиян на ЮЧМ

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