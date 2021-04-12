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    Райола о Суперлиге: «Те, кто протестовал, ненавидят НБА? А «Формула-1» – открытый турнир? ЛЧ и ФФП создали огромный разрыв между клубами»

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    Агент Мино Райола поделился мнением о проекте Суперлиги Европы.

    – Вы не считаете, что создание Суперлиги означало бы продажу футбола американцам?

    – Почему американцы покупают европейские клубы? Почему европейцы не покупают их команды? Потому что в Европе не любят инвестировать в спорт. Если ты покупаешь европейский клуб, то все вокруг думают, что ты сумасшедший. Американцы же покупают клуб, имея план, они хотят делать бизнес, зарабатывать. Так они купили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

    И таким людям нельзя сказать: вы купили «Юнайтед», но у вас нет права на использование американской ментальности. А ведь МЛС, НФЛ и НБА организованы по образцу Суперлиги. Эти ребята, протестовавшие на улицах, ненавидят НБА в воскресенье вечером? А «Формула-1» – это открытое соревнование?

    – Положит ли Суперлига конец национальным чемпионатам?

    – Нет, это ложь. Лига чемпионов и финансовый фэйр-плей (ФФП) создали огромный разрыв между большими и маленькими клубами. Причина проста.

    В Испании, например, есть шесть или семь команд, которые стабильно попадают в еврокубки: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия»... Значит, именно эти клубы ежегодно делят между собой сумму примерно в 100 миллионов евро от Лиги чемпионов и Лиги Европы. И с каждым годом их отрыв от остальных клубов становится все сильнее, – сказал Райола. 

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    Нет, «Ливерпуль» выиграет
    2.45 Ливерпуль
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    3.55 премьер-лига Англия
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